L’Association Nationale des Producteurs de Palmiers à Huile du Nigeria (NPPAN) prévoit d’attirer un investissement de 300 millions d’euros d’ici 2026. Cet investissement a pour objectif de renforcer la production de palmiers à huile de manière innovante. Le projet cible des investisseurs provenant d’Allemagne, d’Italie, de France, de Belgique et de Malaisie, avec un focus particulier sur les États de Cross River et Akwa Ibom.

Investissement de 300 millions d’euros pour la création de plusieurs filières par NPPAN

La création de plusieurs filières, générant plus de 1 000 emplois à partir d’une seule, sera rendue possible grâce aux moyens financiers mobilisés. C’est le projet ambitieux de NPPAN, qui s’appuie sur la collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). L’objectif est d’attirer 300 millions d’euros d’investissements d’ici 2026, en impliquant des investisseurs d’Allemagne, d’Italie, de France, de Belgique et de Malaisie, principalement dans les États de Cross River et Akwa Ibom.

Cinq filières seront créées par NPPAN, générant de nombreux emplois

Le projet de NPPAN prévoit la création de cinq filières liées à la production de palmiers à huile grâce à cet investissement de 300 millions d’euros. Ces filières incluent : la production de vin de palme, la transformation des troncs de palmiers en matériaux de construction, le renouvellement des vieilles palmeraies, la production d’huile de palme et la production de biogaz à partir des sous-produits des huileries.

Selon le président de NPPAN, plus de 1 000 emplois seront créés dans la filière de production de vin de palme. Il a déclaré : « L’industrie du vin de palme, à elle seule, va générer plus de 100 000 nouveaux emplois, tandis que la transformation des troncs de palmiers permettra de créer plus de 200 000 emplois dans les deux États. »

Diversification des activités de transformation

Outre la création d’emplois, ce projet d’investissement permettra à NPPAN de diversifier ses activités, actuellement axées sur la production d’huile de palme. La production devrait atteindre plus de 1,6 million de tonnes au cours de la période 2024-2025, selon le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA). Toujours selon l’USDA, les palmeraies du Nigeria couvrent actuellement 3,4 millions d’hectares.