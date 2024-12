En ce moment à Djibouti, on croise les doigts pendant ces fêtes de fin d’année. Le pays de Omar Guelleh, est officiellement candidat à la Présidence de la Commission de l’Union Africaine (UA). Mais avant de concrétiser ce rêve, Djibouti est en opération de charme auprès de plusieurs Etats membres, et la Centrafrique fait aussi partie de ses cibles de campagne de soutien à cette candidature.

C’est pour cette raison, que la Ministre des Affaires sociales de Djibouti, Ouloufa Abdo, a été reçue ce 23 décembre 2024 par Faustin-Archange Touadéra à Bangui. Selon la Présidence de la République Centrafricaine qui a rendu publique cette information, Ouloufa Abdo était, « porteuse d’un message » du Président Omar Guelleh à son homologie Centrafricain, Faustin-Archange Touadéra.

Et sans surprise, ce message de Oumar Guelleh, « vise à solliciter le soutien » de la Centrafrique, à la candidature de Mahamoud Ali Youssouf « à la Présidence de la commission de l’Union Africaine ». A Bangui, rappelle la Présidence dans sa communication, Ouloufa Abdo a insisté sur, « l’expérience de plus de 30 ans » de Mahamoud Ali Youssouf « au service de son pays et du continent Africain ».

La Ministre Djiboutienne a aussi spécifié, que les entretiens avec le President Centrafricain étaient axés sur, « le positionnement géostratégique » de la Centrafrique « en Afrique Centrale, et dans la sous-région ». Un positionnement explique-t-elle, qui est « important pour les deux pays ayant en partage la langue Française ».

Un autre atout mis en exergue par Ouloufa Abdo, concerne « le leadership » de Faustin-Archange Touadéra en sa qualité précise-t-elle, « du Président en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC ». Ce leadership explique la Ministre Djiboutienne, « peut être un atout pour la candidature » de Mahamoud Ali Youssouf, « à la tête de la Commission de l’Union Africaine ».

Il faut savoir, que la Commission de l’Union Africain (UA), est présidée depuis le 30 janvier 2017 par le Tchadien, Moussa Faki Mahamat. En 2025, ce dernier va arriver à la fin de son deuxième mandat à la tête de l’Institution Africaine. Mahamoud Ali Youssouf, l’un des candidats à la succession de ce dernier, est le Ministre Djiboutien des Affaires Etrangères. Mahamoud Ali Youssouf occupe ce poste ministériel, depuis le 22 mai 2005.