La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) octroie un prêt de 16 milliards de francs CFA à la Côte d’Ivoire. Ce prêt est destiné à la réalisation d’un projet d’eau potable dans les zones les plus peuplées de la Côte d’Ivoire, notamment Abobo et Yopougon.

Côte d’Ivoire : la BOAD octroie 16 milliards FCFA pour l’accès à l’eau potable à Abobo et Yopougon

L’eau est une source de vie. L’homme ne peut vivre sans elle. Ainsi, l’accès à l’eau potable constitue une préoccupation majeure pour les populations d’Abobo et de Yopougon. Pour répondre à ce besoin pressant, la BOAD a alloué un montant de 16 milliards de francs CFA à la Côte d’Ivoire. Ce financement vise à soutenir la construction d’un réseau structurant de distribution publique d’eau potable dans ces localités.

Grâce à cet accord de prêt, l’objectif du projet de construction d’un réseau d’eau potable pourra être atteint. Ce projet a pour mission principale de résoudre les déficits chroniques en eau potable auxquels les habitants de ces zones densément peuplées sont confrontés. Les travaux prévus comprennent : la réhabilitation des infrastructures existantes ainsi que la construction d’un réseau structurant comprenant 16,45 km de conduites de transfert et des ouvrages associés.

La ressource en eau sera prélevée dans la région du fleuve Mé afin de renforcer l’approvisionnement des communes d’Abobo et de Yopougon.

Un projet ambitieux pour réduire les inégalités

Cette initiative témoigne de l’engagement du gouvernement ivoirien à réduire les inégalités dans l’accès à l’eau potable, tout en répondant aux besoins croissants des populations urbaines. Elle contribuera également à réduire les maladies liées à l’eau contaminée. Une fois achevé, ce projet aura un impact significatif sur les habitants d’Abobo et de Yopougon. Et ce, en leur garantissant un accès fiable et durable à cette ressource vitale.