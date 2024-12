Le projet B4Gender (Business For Gender Equality) a tenu sa première édition de table ronde. Ce projet a pour but de résoudre les problèmes d’équité et d’égalité des genres dans les écoles ivoiriennes. Lors de cette édition, les entreprises partenaires du projet ont levé une somme de 603,709 millions FCFA.

Chose promise, chose due à B4Gender

Business For Gender Equality a reçu 603,709 millions FCFA de la part des entreprises partenaires du projet, soit un total de 56 % du montant attendu de 1,070 milliard FCFA. Cette somme a été recueillie à l’issue de la table ronde organisée par le Comité de Concertation État-Secteur Privé (CCESP) et le Millennium Challenge Account (MCA), en collaboration avec des organisations de la société civile. Ce montant représente des intentions et promesses de contribution des entreprises partenaires.

Le bien-fondé du projet Business For Gender Equality

Business For Gender Equality a été conçu pour couvrir quatre projets phares, selon Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutive du Comité de Concertation État-Secteur Privé. Il s’agit : de l’absentéisme dû à la précarité menstruelle avec la distribution de 10 000 serviettes hygiéniques réutilisables, de l’insécurité des enfants sur les trajets scolaires qui prévoit de sécuriser les déplacements des élèves pour réduire les risques d’accidents. On distingue également l’inadaptation des outils didactiques pour les enfants en situation de handicap, afin de motiver ces derniers grâce à des équipements adaptés. Les difficultés d’accès des enfants à une alimentation saine et équilibrée, avec pour objectif de fournir 250 000 repas aux enfants vulnérables sont également inclues.