La Fondation BOA Côte d’Ivoire vient de faire une nouvelle contribution à l’éducation en offrant trois salles de classe flambant neuves à l’école de Kouahossoi, dans la commune d’Affery. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme « Ma Belle École », a été officiellement lancée le vendredi 17 janvier 2025.

Des infrastructures modernes pour un meilleur apprentissage en Côte d’Ivoire

Ces nouvelles classes, équipées de soixante tables-bancs et de toilettes modernes, vont permettre d’améliorer considérablement les conditions d’apprentissage des élèves de Kouahossoi. « L’éducation est un pilier fondamental de toute société. Elle est le vecteur du progrès, de la solidarité et de l’égalité des chances », a souligné M. Bini Stéphane, chef d’agence BOA d’Abobo, lors de la cérémonie de remise des clés.

Ce don d’une valeur de 37 millions de FCFA va permettre à l’école de Kouahossoi de passer d’une capacité d’accueil de trois classes à six classes. « Disposer d’une école moderne a toujours été un rêve pour la population de Kouahossoi. Dans un passé pas trop lointain, nos grands-parents et parents ont construit des hangars de fortune pour dispenser le savoir », s’est réjoui M. Brou Brou Philbert, président de la mutuelle pour le développement de la commune.

La Fondation BOA, présente dans sept pays d’Afrique, a à cœur de favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants. En Côte d’Ivoire, ce sont déjà plus d’une centaine d’infrastructures éducatives et sanitaires qui ont été construites ou réhabilitées depuis 2012, pour un investissement total de plus de deux milliards de FCFA.

« Je voudrais exprimer toute la gratitude du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation envers la Fondation BOA pour ce généreux don », a déclaré M. Fofana Hassane, Inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire d’Akoupé. Il a également appelé les parents à inscrire tous les enfants en âge d’aller à l’école.

Grâce à ce don, les élèves de Kouahossoi disposent désormais d’un environnement d’apprentissage plus favorable, qui leur permettra de développer tout leur potentiel. Cette initiative est un bel exemple de partenariat entre le secteur privé et le secteur public, au service de l’éducation et du développement de la Côte d’Ivoire.