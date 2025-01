Le Sénégal a connu une forte décélération de l’inflation des prix des produits alimentaires en 2024, avec une faible hausse de 0,8 %, contre 5,9 % en 2023. Ce résultat s’explique par la baisse des prix mondiaux des produits alimentaires, les mesures de soutien du gouvernement en faveur du pouvoir d’achat, ainsi que la politique monétaire restrictive de la BCEAO.

Raisons de la décélération des prix des produits consommables au Sénégal

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le prix de vente des produits alimentaires a enregistré une faible hausse au Sénégal en 2024. En glissement annuel, les prix ont augmenté de seulement 0,8 % en 2024, contre 5,9 % en 2023, soit une forte baisse de 5,1 points.

Par ailleurs, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a calculé les indices globaux des produits consommables en glissement annuel et mensuel du Sénégal. Ainsi, l’indice global de l’IHPC en glissement annuel s’est établi à 128,2 points en décembre 2024, contre 127,9 points en décembre 2023.

Outre la variation annuelle de 0,8 %, une légère baisse de 0,8 % a été observée sur un mois (entre novembre et décembre 2024) et une baisse plus marquée de 1,5 % sur trois mois (entre septembre et décembre 2024). Cela indique une tendance non inflationniste en fin d’année.

Inflation par catégorie de produits

Après analyse, il a été constaté que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont connu une inflation de 0,6 %. Par contre, les boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants ont augmenté de 1,5 %, bien qu’ils représentent un faible taux de consommation au Sénégal. Néanmoins, les catégories articles d’habillement et chaussures ainsi que transports ont enregistré une inflation de 0,7 % en glissement annuel.

Certaines catégories ont toutefois affiché des augmentations plus élevées, notamment :meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer : +2,1 %,Santé : +1,2 %,Restaurants et hôtels : +2,7 %. À l’inverse, des baisses de prix ont été enregistrées dans les catégories suivantes : Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles : -0,6 %,Communication : -1,1 %.

En revanche, l’inflation sous-jacente a nettement chuté, passant de 3,7 % en 2023 à 0,7 % en 2024. Ces variations contrastées expliquent la légère hausse globale de 0,8 %.