Un exploit médical historique a marqué la Côte d’Ivoire. Marie et Grâce, deux sœurs siamoises nées il y a six mois, ont été séparées avec succès lors d’une opération de 17 heures à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cette intervention complexe, réalisée par une équipe médicale franco-suisse, a offert aux deux fillettes une chance de vivre une vie normale.

Exploit médical en Côte d’Ivoire : séparation réussie de sœurs siamoises

Reliées par le ventre, Marie et Grâce étaient confrontées à un avenir incertain. Leurs parents, notamment leur mère Charlette, vivaient dans l’angoisse constante.

Les médecins, venus spécialement de Paris pour cette mission humanitaire, ont travaillé sans relâche pendant 17 heures pour séparer les deux bébés en Côte d’Ivoire. Cette intervention a nécessité une grande expertise et une coordination parfaite entre les différents spécialistes.

Si l’opération s’est soldée par un succès, Marie et Grâce ont encore un long chemin à parcourir. Elles devront suivre de nombreux soins et rééducations. Cet exploit médical est un rayon d’espoir pour les familles confrontées à des situations similaires et témoigne de la solidarité internationale.