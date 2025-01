S’il a inquiété ses fans en septembre 2024, Angelo Papa va plutôt bien mieux.

Grâce au ministère de la Culture, Angelo Papa reprend espoir après un AVC

En son temps, Angelo Papa avait suscité l’inquiétude de ses fans après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) qui l’avait plongé dans le coma. Hospitalisé depuis et en soins intensifs, le chanteur d’Aboutou Roots avait repris connaissance et retrouvé son foyer auprès de sa famille. Mais, un mois plus tard, le 6 octobre 2024, il a rechuté, plongeant ses proches dans l’angoisse. Sa femme, leurs trois enfants (âgés de 11, 14 et 16 ans) et ses amis ne savaient plus comment l’aider.

Fort heureusement, le ministère de la Culture et de la Francophonie a rapidement pris en charge les frais médicaux, permettant à Angelo Papa de poursuivre sa lutte pour la vie. Après plusieurs semaines de soins intensifs, son état s’améliore progressivement, comme l’a confié son épouse. « Il a retrouvé l’usage de la parole et arrive à s’exprimer, même si ce n’est pas encore parfait », a-t-elle expliqué à Abidjanshow.com ce dimanche 5 janvier 2025. Elle ajoute : « Il s’est réveillé ce matin. (…) Il réapprend à marcher. Ça va mieux, mis à part des douleurs lombaires. J’en profite pour remercier le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui a été d’un soutien précieux. »

Il faut noter qu’Angelo Papa, avec son binôme Akess Bilo, a marqué l’histoire musicale de la Côte d’Ivoire en popularisant le rythme Youssoumba.