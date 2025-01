L’information est rendue publique ce dimanche 5 janvier 2025, par les membres de sa famille. Elle est ensuite confirmée par les médias Centrafricains. D’après les premières informations, l’opposant et député Centrafricain est décédé à l’hôpital de l’Amitié à Bangui des suites d’une maladie.

Dans la journée du 21 décembre 2024, l’annonce de son décès avait circulé. Mais l’information, a été rapidement démentie par sa famille. Selon elle, Joseph Bendounga est bien hospitalisé à Bangui, mais sa vie n’était pas en danger. C’est donc tôt ce matin, que l’opposant Centrafricain a tiré sa révérence.

Joseph Bendounga est célèbre dans le sphère politique en Centrafrique, à cause de ses prises de parole et son franc-parler. Il a aussi, la réputation du politique dont, les revendications politiques finissent toujours par un procès devant les Juges Centrafricains de la Cour Constitutionnelle.

De Ange-Felix Patassé à Faustin-Archange Touadéra, en passant par François Bozizé et Catherine Samba-Panza, tous ces Présidents Centrafricains ont déjà reçu de la part de Joseph Bendounga, une lettre de démission ou, une citation à comparaitre devant la justice pour « haute trahison » dans l’exercice de leurs fonctions.

Depuis le 19 avril 2021, les années de luttes politiques de Joseph Bendounga, sont couronnées par une autre victoire et une autre trajectoire. Ce jour, il est déclaré par la Cour Constitutionnelle, député dans la circonscription électorale de Bimbo 3, dans l’Ombella-Mpoko. Au sein de l’Assemblée Nationale, il a continué à faire porter sa voix jusqu’à ce matin du 5 janvier 2025.

L’un des opposants Centrafricains les plus expérimentés, et Président du Mouvement Démocratique pour le Renaissance et l’Evolution du Centrafrique (MDREC), Joseph Bendounga, a aussi occupé plusieurs postes politiques en Centrafrique.

De 1997 au 18 février 2000, il était Maire de la ville de Bangui. En Janvier 2013, été était nommé vice-ministre du Développement rural et de l’agriculture, sous l’administration de François Bozizé. Joseph Bendounga, va garder ce poste jusqu’à l’arrivée de Michel Djotodia au pouvoir le 24 mars 2013. Il sera limogé le 15 décembre 2013 car, il brisait sans cesse, l’obligation de réserve en critiquant ouvertement son patron Michel Djotodia.

Joseph Bendounga, a été aussi, l’un des premiers soutiens de Faustin-Archange Touadéra. Mais, le 7 janvier 2019, il lance un ultimatum au Président Centrafricain afin de changer de politique. Le 8 septembre 2020, Joseph Bendounga quitte ma majorité présidentielle, et traduit Faustin-Archange Touadéra en justice.

L’opposant et député Centrafricain Joseph Bendounga, vient de nous quitter à l’âge de 71 ans.