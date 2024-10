Ce vendredi 25 octobre 2025, lors d’un meeting politique, Jean-Louis Billon a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2025. Il devient ainsi le deuxième candidat à se lancer, dans un contexte marqué par l’attentisme de l’opposition et du camp au pouvoir.

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon annonce sa candidature

Après avoir longtemps dissimulé ses ambitions, Jean-Louis Billon a finalement fait sa déclaration. Il aspire à devenir président en 2025 et l’a affirmé devant ses proches et ses sympathisants : « En 2025, je serai présent. Il faudra compter sur moi. Chers parents, chers militants, je déclare ici, solennellement, que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle de 2025 », a-t-il lancé sous les acclamations de la foule, qui semblait approuver cette décision.

Après Laurent Gbagbo, Jean-Louis Billon est le deuxième acteur politique à exprimer ouvertement ses ambitions pour 2025. Après le décès d’Henri Konan Bédié, il s’était retiré des responsabilités au sein du PDCI-RDA, tout en demeurant un membre actif et militant. Sa déclaration laisse présager un possible duel entre lui et Tidjane Thiam lors des primaires que le parti pourrait organiser.

Cependant, en analysant les récentes prises de position de Jean-Louis Billon, certains observateurs de la scène politique ivoirienne pensent qu’il pourrait choisir de ne pas participer aux primaires du PDCI-RDA. En cas d’échec aux primaires, Billon pourrait ainsi opter pour une candidature indépendante, ou même décider d’éviter les primaires et de faire cavalier seul.

Jean-Louis Billon, 59 ans, homme d’affaires influent et dirigeant du premier groupe agro-industriel ivoirien, Sifca, a également été ministre du Commerce de 2012 à 2017, durant la période où le PDCI était allié au parti au pouvoir.