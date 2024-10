Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de l’instance dirigeante du football africain. Cette annonce, faite le 25 octobre dernier, fait suite à de nombreuses sollicitations de la part des associations membres de la CAF.

Patrice Motsepe confirme sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de la CAF

Depuis son élection en 2021, le Sud-Africain a mis en œuvre plusieurs réformes visant à moderniser le football africain et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Parmi ses réalisations, on peut citer le développement du football féminin, l’amélioration des infrastructures, l’augmentation des revenus des fédérations et d’autres.

Fort de ce bilan positif, Patrice Motsepe estime avoir encore beaucoup à apporter au football africain. Il estime que de nombreux défis restent à relever, notamment en matière de développement du football à la base, de lutte contre la corruption et d’amélioration de la gouvernance. C’est pour cela qu’il a fini par accepter les nombreuses suscitations pour un nouveau mandat à la tête de l’instance africaine de football.

« Suite aux demandes de nombreux présidents d’Associations Membres de la CAF, de présidents d’Unions Zonales et d’acteurs clés, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a finalement accepté de se porter candidat à l’élection présidentielle de la CAF prévue en mars 2025 », peut-on lire dans un communiqué de la CAF.

Si aucun autre candidat ne s’est encore déclaré officiellement, il est probable que Patrice Motsepe soit réélu sans opposition. Toutefois, certains observateurs estiment qu’un second mandat pourrait renforcer son pouvoir au sein de la CAF et susciter des inquiétudes quant à un éventuel manque de concurrence. L’élection du président de la CAF est prévue pour mars 2025. D’ici là, il sera intéressant de suivre de près les débats et les enjeux qui entourent cette élection.