La situation se complique pour Kambou Sié, Secrétaire général de la FESCI, ainsi que pour les autres membres de l’organisation arrêtés après la mort de Deagoue Mars Aubin, alias « Général sorcier ». Après quelques jours de garde à vue, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Plusieurs autres suspects sont activement recherchés.

Côte d’Ivoire – Meurtre de « Général sorcier » : Kambou Sié et plusieurs suspects placés sous mandat de dépôt

Le Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Kambou Sié, a été incarcéré pour homicide, accompagné de plusieurs autres membres de l’organisation. Ils sont accusés dans le cadre du meurtre de leur camarade Deagoue Mars Aubin, surnommé « Général sorcier ». Selon les déclarations du procureur de la République, une information judiciaire a été ouverte contre les prévenus au cabinet du doyen des juges d’instruction pour « association de malfaiteurs » et « assassinat sur la personne de Deagoue Mars Aubin« . Ils sont également mis en cause pour « complicité d’assassinat et coups mortels » à l’encontre de Diomande Khalifa.

Les faits, qui se déroulent dans un contexte de tensions internes au sein de la FESCI, ont choqué l’opinion publique, jetant un éclairage inquiétant sur la violence qui gangrène cette organisation estudiantine influente. L’arrestation de Kambou Sié, figure emblématique de la FESCI, marque un tournant dans cette affaire qui met en lumière les tensions qui existent au sein de la FESCI, une organisation déjà marquée par de nombreuses controverses par le passé.

En plus des prévenus actuellement incarcérés, plusieurs autres membres de la FESCI sont activement recherchés par la police dans le cadre de cette affaire. Parmi eux figurent des personnalités connues dans le milieu étudiantin, telles que Konin Ané Cyriac, dit Yanko, Kouessi Toty, surnommé Non Coupable, Assy Benié, alias Toumba, Ogou Franck Sié, surnommé Katanga, Sawadogo Aroune, dit Soundja, Gbayere Bessou Prince, alias Président, et Danho Kamel Juior, alias Kada.

Le procureur de la République a réaffirmé la volonté de son parquet de mener cette affaire à terme, afin que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. Les enquêtes en cours visent à démanteler le réseau criminel derrière ces actes de violence, et la police continue ses efforts pour appréhender les suspects encore en cavale.