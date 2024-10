Kambou Sié, Secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), a été interpellé par la police dans le cadre de l’enquête sur la mort de Deagoue Agui Mars Aubin, également connu sous le nom de « Général Sorcier » et membre de la FESCI. Ce dernier, âgé de 49 ans et en Master 2 d’Anglais, a été retrouvé sans vie dans des circonstances tragiques, après ce qui semble être un règlement de comptes interne à la FESCI.

Les faits qui mènent à l’arrestation de Kambou Sié

Selon le procureur de la République, le corps de Deagoue Agui Mars Aubin présentait des signes de violences physiques, ce qui a immédiatement soulevé des soupçons et déclenché une enquête. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, notamment après l’interpellation d’un premier suspect, Sidibé Abdoul Karim, proche de Kambou Sié. Ce dernier a avoué avoir joué un rôle dans l’enlèvement de la victime.

Karim a révélé qu’il avait été chargé d’organiser une rencontre entre Deagoue Agui Mars Aubin et le Secrétaire général de la FESCI. Ne se doutant de rien, « Général Sorcier » a accepté de se rendre dans une cave en compagnie de Karim. C’est à cet endroit qu’il a été enlevé par des hommes non identifiés dans un taxi Yango. Quelques heures plus tard, son corps sans vie a été découvert, provoquant une onde de choc au sein de la FESCI.

Suite à ces aveux, Kambou Sié a été arrêté et placé en garde à vue. Son implication dans cette affaire est désormais au centre de l’enquête. Des sources proches du dossier indiquent que d’autres responsables de la FESCI ont également été interpellés. Ce drame met en lumière les divisions profondes et les luttes de pouvoir qui secouent la principale organisation estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire.

Les autorités ont promis que l’enquête sera menée avec rigueur, et que toute personne impliquée dans ce crime sera traduite en justice. Ce meurtre tragique ravive les débats autour des violences récurrentes au sein des mouvements estudiantins en Côte d’Ivoire.