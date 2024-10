En Côte d’Ivoire, la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) a porté un coup dur à un réseau criminel qui semait la terreur à Abidjan. Les opérations ont été le samedi 26 octobre 2024.



Côte d’Ivoire : la police met hors d’état de nuire un gang de braqueurs



Plusieurs individus ont été interpellés à l’issue d’une opération d’envergure en Côte d’Ivoire, principalement à Abidjan. Selon les informations rapportées par la police, ces derniers étaient spécialisés dans les attaques à main armée, notamment à la sortie des banques.



À cet effet, l’enquête a révélé que le calvaire de la population avait commencé dès le 5 août 2023 avec l’assassinat d’un enseignant-chercheur lors d’un braquage. Les attaques se sont ensuite multipliées, culminant avec le braquage d’un couple européen, le 14 octobre 2024. Blessée par balle, l’épouse a miraculeusement survécu. Ces actes de violence ont suscité une vive émotion et une pression accrue sur les forces de l’ordre.



Face à cette recrudescence de faits divers, la Brigade de Recherche et d’Intervention Nord a intensifié ses recherches. Ainsi, grâce à un travail d’enquête minutieux et à une surveillance accrue, trois membres du gang ont été interpellés le 26 octobre 2024. Parmi eux, O.T., figure un nigérian, qui était le cerveau de l’opération. Il a avoué avoir surveillé les banques pour le compte de Pipiro, le chef présumé du gang.



Ensuite, les deux autres suspects, M.A.M. et D.O., ont corroboré les déclarations d’O.T. Ils ont également révélé que Pipiro et un autre individu surnommé « Le Gros » étaient toujours en fuite et détenaient les armes utilisées lors des braquages.



Par ailleurs, bien que trois individus aient été arrêtés, la BRI Nord poursuit ses investigations pour mettre hors d’état de nuire les derniers membres de ce gang et ainsi rétablir la sécurité à Abidjan.