Le vainqueur du Ballon d’Or 2024 est désormais connu, et c’est Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, qui a remporté le prestigieux trophée. À 28 ans, l’Espagnol a été sacré meilleur joueur du monde ce lundi, une reconnaissance de son talent et de son impact exceptionnel.

Rodri Vainqueur du ballon d’Or 2024

Rodrigo Hernández Bibula Cascante, dit Rodri, a su marquer les esprits tout au long de la saison avec des performances impressionnantes. Pilier de l’équipe de Pep Guardiola, il a joué un rôle important dans la conquête du triple historique de Manchester City en 2023, en remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Sa régularité, sa vision de jeu, et sa capacité à stabiliser le milieu de terrain ont été des éléments déterminants dans le succès du club.

Ce trophée vient couronner une année exceptionnelle pour Hernández, qui a su s’imposer comme l’un des milieux de terrain les plus complets et influents de sa génération. Cette consécration personnelle vient récompenser non seulement son talent individuel, mais aussi son dévouement et son travail acharné.

Malgré une grave blessure au genou subie fin septembre contre Arsenal, mettant fin à sa saison, Rodri a remporté pour la première fois de sa carrière le Ballon d’Or devant Vinicius. Ce résultat a surpris, d’autant plus qu’un rebondissement de dernière minute a vu la délégation du Real Madrid refusant de se rendre à Paris, mécontente du dénouement de la cérémonie.