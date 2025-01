La BICICI et Ecobank ont fait reculer les principaux indices de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières). Une deuxième baisse a été enregistrée après celle de mardi, causée par la baisse de la capitalisation d’Orange CI.

La séance de cotation du marché des valeurs de la BRVM de ce mercredi 15 janvier a plongé dans la baisse. De façon générale, le BRVM Composite a perdu 0,21 %, s’établissant à 270,09 points, tandis que le BRVM-30 a cédé 0,14 % pour clôturer à 135,80 points. L’indice BRVM Prestige a également enregistré une baisse de 0,26 %, atteignant 111,76 points. Lesquelles baisses sont en partie liées à la chute de capitalisation d’Ecobank et la BICICI.

La BICICI accuse une perte de 5,75 milliards FCFA. Quant à l’Ecobank, sa capitalisation recule de 5,5 milliards FCFA. Sur le plan individuel, d’autres titres comme SMB CI (-7,47 % à 7 495 FCFA), Air Liquide CI (-5 % à 475 FCFA) et CFAO Motors CI (-4,20 % à 570 FCFA) ont enregistré des chutes colossales.

Contrairement à la BICICI et l’Ecobank, certaines valeurs ont résisté à cette baisse et ont affiché de belles performances. Il s’agit de Bernabé CI (+7,33 % à 1 025 FCFA), Filtisac CI (+1,94 % à 1 840 FCFA) et Nestlé CI (+1,01 % à 7 980 FCFA).

Par ailleurs, Palm CI a attiré l’attention des investisseurs avec 26,55 % des échanges, soit un montant de 166,55 millions FCFA, sur un total des transactions évalué à 627,32 millions FCFA à la fin de la séance de cotation. Une remontée de l’Ecobank et la BICICI est attendue ce jeudi 16 janvier 2025.