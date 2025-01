Le lien entre le Sénégal et la Mauritanie s’intensifie. Ces deux pays travailleront ensemble dans des secteurs stratégiques, à la suite de la signature d’un nouvel accord de protocole de coopération. Cet accord vise à solidifier les liens dans des secteurs clés tels que les hydrocarbures, la pêche, l’agriculture et la réalisation d’infrastructures.

Protocole de Coopération pour un développement durable entre voisins (Sénégal-Mauritanie)

Lors d’une visite de trois jours à Nouakchott, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a signé un nouvel accord de coopération avec la Mauritanie, son pays voisin. Cette coopération contribuera au développement des secteurs stratégiques des deux pays, notamment les hydrocarbures, la pêche, l’agriculture et la réalisation d’infrastructures.

L’objectif global de cet accord est la gestion bénéfique et durable des ressources naturelles. Il s’articule autour de visions telles que la création d’opportunités d’emploi, la valorisation des expertises locales dans les industries pétrolières et gazières, la formation d’une main-d’œuvre locale qualifiée et compétitive, ainsi que le renforcement des capacités nationales par le transfert de technologies et de connaissances.

Croissance économique des hydrocarbures à l’échelle internationale : Sénégal et Mauritanie unis

Le Sénégal et la Mauritanie prévoient de soutenir les entreprises nationales pour renforcer leur compétitivité sur le marché international, grâce à leur projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Ce projet devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel, une quantité suffisante pour accroître la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux.

Ce projet est développé par un partenariat réunissant SMH, Petrosen, BP et Kosmos Energy.

Solidarité, un levier pour relever les défis économiques

Pour le Chef du Gouvernement sénégalais, la solidarité entre les États est essentielle pour faire face aux défis contemporains.

« Nous sommes liés par des relations de bon voisinage, d’estime réciproque et de solidarité agissante. Ces liens sont d’autant plus essentiels dans un contexte régional où la coopération entre les États est un levier pour affronter les défis économiques, sécuritaires et environnementaux », a-t-il déclaré.