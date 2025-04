La FAO a déclaré octroyer un soutien financier d’environ 82 000 dollars américains, soit près de 50 millions de F CFA, pour aider le gouvernement ivoirien à organiser la 7ᵉ édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SARA).

La FAO, partenaire du SARA 2025

Le 8 avril 2025, Joseph Nyemah, nouveau représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, a annoncé au ministre d’État Adjoumani Kouassi Kobenan l’engagement de l’organisation à accompagner le gouvernement dans le développement du secteur agricole. Il a souligné le rôle clé du SARA, événement majeur pour le monde agricole. En reconnaissance de cette collaboration, le ministre a désigné la FAO comme partenaire officiel du SARA 2025, renforçant ainsi les liens entre l’agence onusienne et la Côte d’Ivoire.

Prévu du 23 mai au 1er juin au Parc des expositions d’Abidjan, le SARA 2025 aura pour thème : « Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ? ». L’événement ambitionne de renforcer les partenariats public-privé, d’encourager les investissements et de promouvoir les outils et métiers du secteur agricole. Il vise également à consolider la position de la Côte d’Ivoire en tant que leader agricole et hub agro-industriel en Afrique de l’Ouest.