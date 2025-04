Le secteur bancaire de la Côte d’Ivoire s’élargit de jour en jour, favorisant l’accès aux crédits des PME et le développement de l’économie du pays. En effet, Versus Bank a installé sa sixième agence à Yopougon dans le but d’instaurer l’institution comme un acteur clé dans le financement de l’économie de la Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire, le secteur bancaire en plein essor

La population de Yopougon Bel-Air, notamment les PME de cette ville, a désormais à sa disposition une nouvelle agence de proximité. Il s’agit de Versus Bank, une agence de plus, proche, engagée pour le renouvellement de la confiance envers ses clients.

L’objectif global de cette banque est de renforcer l’économie ivoirienne en positionnant la banque comme un acteur majeur de l’économie. Une ambition de Jérôme EHUI, Directeur Général de la banque. Toutefois, l’implantation de cette agence dans la ville de Yopougon est axée sur une seule vision : offrir un service bancaire de qualité en se basant sur l’expérience de Versus Bank.

Un accueil chaleureux est réservé aux clients avec une intégration de la numérisation performante et une équipe prête à travailler, disponible. Parallèlement, l’agence de Versus Bank de la Côte d’Ivoire veut donner des conseils aux clients et un accompagnement pour toute sorte de projets et pour toute personne, qu’elle soit personnelle ou professionnelle.

Tout de même, cette expansion de Versus Bank ne s’arrête pas à Yopougon. La banque ambitionne d’implanter d’autres agences pour le déploiement d’innovations technologiques et une amélioration continue de ses services.