La Guinée est une nouvelle fois secouée par un enlèvement. Sadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, a été kidnappé en plein jour à Conakry, le 17 octobre dernier.

L’inquiétant enlèvement de Sadou Nimaga, ancien SG du ministre des Mines en Guinée

Ce nouvel incident en Guinée vient s’ajouter à une série d’enlèvements qui ont marqué ces derniers mois. En effet, Foniké Menguè, Mamadou Billo Bah et le colonel Célestin Bilivogui avaient déjà subi le même sort. Toute chose qui a suscité une vive inquiétude au sein de la population et de la communauté internationale.

Les raisons de ces enlèvements restent encore inconnues. Si les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur cette affaire, les spéculations vont bon train. Certains évoquent des règlements de comptes liés à des affaires financières, d’autres des motivations politiques.

A en croire l’avocat de la famille Nimaga, Me Mohamed Traoré, cet enlèvement, perpétré en plein jour et devant de nombreux témoins, revêt un caractère particulièrement violent. « Ce qui est désolant, c’est que cet enlèvement s’est déroulé en pleine journée devant témoins et que les ravisseurs ont agi à visage découvert », a-t-il déclaré à RFI.

La disparition de Sadou Nimaga intervient dans un contexte politique marqué par des tensions et des instabilités en Guinée. Les enlèvements répétés de personnalités publiques alimentent un climat d’insécurité et fragilisent davantage les institutions.