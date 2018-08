Côte d'Ivoire: Sidiki Diakité appelle les forces de l'ordre à débarrasser le pays des mauvaises graines

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le ministre ivoirien de l'interieur et de la sécutité,Sidiki Diakité a appelé jeudi, les forces de l'ordre à débarrasser la société des mauvaises graines, lors du lancement de l'opération "vacances sécurisées 2018" dans la commune d'Abobo située au nord d'Abidjan.

Sidiki Diakité promet des vacances sécurisés aux Abidjanais

Le ministre de la sécurité Sidiki Diakité a demandé au population d'Abobo de faire en sorte qu'il ait "une sécurité Zéro pendant ces vacances scolaires" appelant les forces de l'ordre à être de "bon exemple" en faisant respecter la loi en vue de débarrasser "les mauvaises graines" de la société ivoirienne.

Notons que l'opération "vacances sécurisées" qui est à sa troisième édition, a pour objectif d'accentuer la lutte contre le banditisme afin de garantir la quiétude des populations vivant en Côte d'Ivoire pendant les vacances scolaires.

Cette opération mobilisera sur tout l'étendu du territoire ivoirien plus de 1500 policiers, gendarme et militaires, a constaté Afrique sur7 dans la capitale économique ivoirienne.

Cette opération permettra à "chaque famille, à chaque ivoirien, à chaque élève et chaque non élève de passer les vacances scolaires dans la sécurité, la sérénité, la tranquillité et dans la confiance totale" a conclut M.Diakité.

Rappelons que Sidiki Diakité avait indiqué que 3.517 jeunes délinquants, communément appelés microbes, connus pour leurs attaques à l’arme blanche à Abidjan, surtout à Abobo ont été interpellés de 2016 à 2018, ajoutant que le phénomène “a fortement baissé”.

“De mai 2016 à mai 2018, 5.240 personnes ont été interpellées dont 3.517 enfants en conflit avec la loi, au cours d’une opération de sécurisation, a indiqué M. Diakité, au cours d’une séance de questions orales portant sur le phénomène, à l’Assemblée nationale, initiée par le groupe parlementaire Vox Populi.