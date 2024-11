Le monde du cinéma ivoirien est en deuil. Stéphane Zabavy, l’un de ses acteurs les plus talentueux et appréciés, s’est éteint ce jeudi 21 novembre 2024 des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Le cinéma de Côte d’Ivoire pleure la disparition de Stéphane Zabavy

La nouvelle du décès de l’acteur Stéphane Zabavy a suscité une immense émotion à travers la Côte d’Ivoire. Acteurs, réalisateurs, cinéphiles et admirateurs rendent hommage à cet artiste qui a marqué de son empreinte le 7ᵉ art ivoirien.

Avec une carrière riche en rôles mémorables, Stéphane Zabavy s’était imposé comme une figure incontournable du cinéma ivoirien. Son jeu, à la fois naturel et intense, lui a valu l’admiration du public et la reconnaissance de ses pairs. Qu’il s’agisse de drames poignants ou de comédies légères, il a toujours su incarner ses personnages avec une justesse et une profondeur qui le rendaient unique.

Au-delà de son talent d’acteur, Stéphane Zabavy était également une personnalité engagée. Il a œuvré sans relâche pour la promotion du cinéma ivoirien et a inspiré de nombreuses jeunes générations d’artistes. Son décès rappelle l’importance de la prévention des AVC, une maladie qui touche de nombreuses personnes. Les hommages rendus à Stéphane Zabavy sont par ailleurs l’occasion de sensibiliser le public à cette problématique de santé publique.

Ce décès vient s’ajouter à celui du web humoriste ivoirien Marcel Dan il y a quelques jours. Les obsèques de l’acteur devraient avoir lieu dans les prochains jours.