Laurent Gbagbo ne se retrouve pas dans la coalition Cap Côte d’Ivoire que Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo viennent de lancer. Absent du territoire national, il n’était pas à la signature de la convention et son parti n’y était pas non plus.

Présidentielle 2025 : Laurent Gbagbo prend ses distances avec la coalition CAP Côte d’Ivoire

Quinze partis politiques d’opposition s’unissent en vue de l’élection présidentielle d’octobre 2025. En tête de pont, on retrouve le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, le COJEP de Charles Blé Goudé et le Mouvement des Générations Capables (MGC) de l’ancienne première dame Simone Ehivet Gbagbo. Le grand absent de ce rendez-vous est bel et bien le PPA-CI de Laurent Gbagbo.

La Coalition pour l’Alternance Pacifique en Côte d’Ivoire (CAP Côte d’Ivoire) reste ouverte et mène déjà des démarches pour rallier le PPA-CI. Pourtant, le parti de l’ex-président demeure à l’écart de ce nouveau rassemblement. Laurent Gbagbo ne compte pas y adhérer. Il préfère travailler à la concrétisation de l’appel à l’union de l’opposition qu’il a lancé en juillet dernier.

A lire aussi : Appel de Bonoua : Charles Blé Goudé répond à Laurent Gbagbo

En clair, Gbagbo décide de faire bloc à part. Pourtant, il avait été le premier à manifester sa volonté de rassembler toutes les forces politiques de l’opposition dans une unité d’action. Qu’est-ce qui peut donc expliquer sa posture vis-à-vis de la CAP Côte d’Ivoire ? C’est peut-être la tête des initiateurs qui ne plaît pas à Laurent Gbagbo. On connaît ses rapports difficiles avec son ex-homme de main Charles Blé Goudé, avec son ex-épouse Simone Ehivet Gbagbo et même avec Tidjane Thiam.

Une opposition qui se mord la queue

À sept mois de l’élection présidentielle, l’opposition peine à s’unir. Cette nouvelle coalition intervient après une première tentative menée par Simone Ehivet Gbagbo. À chaque rassemblement, il y a des grincements de dents, des personnes subtilement écartées et d’autres qui s’isolent pour ne pas s’y mêler.

Les combats semblent ne pas être les mêmes. Au PPA-CI, la priorité est la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ses partisans estiment que les autres composantes de l’opposition ne portent pas suffisamment cette bataille, dont dépend l’avenir politique de leur leader charismatique.

A lire aussi : Laurent Gbagbo déterminé à se réinscrire sur la liste électorale en 2025

Pendant ce temps, au RHDP, tout se met en place pour assurer la continuité au soir de l’élection. Le parti au pouvoir appelle l’actuel président Alassane Ouattara à se porter candidat pour un quatrième mandat. L’intéressé lui-même reste muet pour l’instant.