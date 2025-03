L’économie camerounaise montre des signes de reprise, avec une croissance du PIB réel attendue à 4,2 % en 2025. Cette dynamique positive s’appuie sur plusieurs facteurs clés, notamment l’augmentation de la consommation des ménages, le développement de projets d’infrastructures ambitieux et une campagne cacaoyère prometteuse. Cependant, des défis persistent, notamment la baisse de la production d’hydrocarbures et les risques liés à l’élection présidentielle de 2025.

Consommation et infrastructures : moteurs de la croissance

La consommation des ménages devrait connaître une hausse significative, atteignant 4,2 % en 2025. Cette augmentation s’explique par le reflux de l’inflation et la stabilisation des prix des carburants, ce qui améliore le pouvoir d’achat des Camerounais. « Les prix élevés du cacao et la stabilisation des prix de carburants […] seront les principaux moteurs de l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens camerounais », précise le rapport de Fitch Solutions.

Parallèlement, la construction de projets d’infrastructures majeurs, tels que la centrale hydroélectrique de Nachtigal et l’expansion du port de Kribi, stimule l’activité économique. Ces projets, d’un coût total de 400 milliards de FCFA (640 millions de dollars), créent des emplois et favorisent le développement des secteurs connexes. Les dépenses publiques restent modérées, bien qu’un léger creusement du déficit budgétaire soit attendu en 2025 en raison des dépenses liées à l’élection présidentielle.

Défis et risques à surveiller

Malgré ces perspectives encourageantes, l’économie camerounaise doit faire face à plusieurs défis. La production d’hydrocarbures continue de ralentir, car de nombreux champs pétroliers arrivent à maturité. Les exportations nettes d’hydrocarbures devraient se contracter de 7,5 % cette année. Cette baisse de la production pétrolière pourrait avoir un impact négatif sur les recettes de l’État et sur la balance commerciale.

De plus, l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025 suscite des inquiétudes quant à la stabilité sociale. Fitch Solutions souligne que la probabilité de troubles sociaux fait peser des risques à la baisse sur les perspectives de croissance. « La probabilité de troubles sociaux à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025 fait peser des risques à la baisse sur les perspectives de croissance de l’économie camerounaise », indique le rapport. Il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures pour assurer un processus électoral pacifique et transparent afin de préserver la confiance des investisseurs et de maintenir la dynamique de croissance.