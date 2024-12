La Côte d’Ivoire est sur le point de bénéficier d’un investissement de 300 millions de dollars pour les trois prochaines années, une promesse faite par le Directeur Général du Groupe MTN, Ralph Mupita. Cette annonce a été faite à l’occasion d’un entretien entre ce dernier et le Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara.

La Côte d’Ivoire, bientôt une référence dans le digital en Afrique ?

Le Directeur Général du Groupe MTN, Ralph Mupita, s’est entretenu avec le Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Cette rencontre, qui a eu lieu ce lundi 9 décembre 2024 au domicile du chef de l’État ivoirien, s’est avérée fructueuse pour les deux parties. Impressionné par les multiples avancées réalisées par la Côte d’Ivoire en matière de développement ces dernières années, le dirigeant du réseau de téléphonie mobile MTN a décidé d’apporter sa contribution à cet élan.

Réaffirmant l’engagement du groupe MTN à accompagner le gouvernement ivoirien, Ralph Mupita a promis un investissement de 300 millions de dollars au cours des trois prochaines années, soit un montant équivalent à 150 milliards de FCFA.

À quoi vont servir les 300 millions de dollars ?

Répartis sur trois ans, les 300 millions de dollars serviront à la construction de diverses infrastructures visant à améliorer la connectivité. Ralph Mupita a évoqué l’engagement du groupe MTN dans plusieurs domaines clés dont : le développement de l’intelligence artificielle ; l’amélioration de la couverture réseau, notamment dans les zones rurales et frontalières ; et enfin la création d’opportunités d’affaires pour les jeunes dans le secteur du digital.

La séance de discussion entre le représentant du groupe MTN et le Président Alassane Dramane Ouattara a également réuni plusieurs cadres du gouvernement. Parmi eux figuraient M. Ibrahim Kalil Konaté, Ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation, ainsi que M. Fidèle Sarassoro, Ministre et Directeur de Cabinet du Président de la République.