Le ministère des Transports de la Côte d’Ivoire, en collaboration avec la Fondation Cheick Cissé Sallah, a organisé une vaste campagne de sensibilisation à Abidjan. Cette initiative est destinée principalement aux livreurs à moto. Elle vise à réduire le nombre d’accidents de la route en incitant les conducteurs à adopter des comportements plus responsables. Le port du casque, souvent négligé, est au cœur de cette campagne.

Côte d’Ivoire : Le casque, un bouclier contre les dangers de la route

Le directeur de l’Office de sécurité routière, Étienne Kouakou, a rappelé lors de cette journée de sensibilisation que « le port du casque est obligatoire pour préserver vos vies. Il s’agit d’une exigence et tous les usagers d’engins à 02 et 03 roues devraient s’y conformer ». Au-delà du port du casque, les participants ont été invités à adopter une conduite plus prudente en évitant la vitesse excessive et les comportements dangereux comme le franchissement des feux rouges.

Cette campagne s’inscrit dans un contexte où les accidents de la route, impliquant souvent des deux-roues, constituent un véritable fléau en Côte d’Ivoire. En multipliant les initiatives de ce type, le ministère des Transports espère faire évoluer les comportements et réduire le nombre de victimes. Comme l’a souligné le champion olympique et ambassadeur de la sécurité routière, Cheick Cissé Sallah, « Le port du casque est un geste simple qui peut sauver des vies ».

Lancée en mars 2024, cette campagne nationale s’étend à l’ensemble du territoire ivoirien. Elle vise à sensibiliser tous les usagers de la route, qu’ils soient conducteurs de véhicules, motocyclistes ou piétons. En impliquant des personnalités influentes comme Cheick Cissé Sallah, les autorités espèrent toucher un large public et susciter une prise de conscience collective.