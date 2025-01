En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté de nouveaux coups à l’orpaillage illégal dans la région de la Mé. Lors de deux opérations distinctes menées les 6 et 10 janvier dernier, les gendarmes ont démantelé plusieurs sites d’exploitation aurifère clandestins à Ehuasso et Nyan puis ont procédé à leur destruction.

L’orpaillage illégal frappé de plein fouet à Ehuasso et Nyan en Côte d’Ivoire

Le samedi 6 janvier, les éléments de l’escadron d’Abengourou et de la brigade d’Ébilassokro ont mené une descente dans la sous-préfecture de Zaranou, à Ehuasso en Côte d’Ivoire. Sur place, ils ont découvert un site d’orpaillage illégal équipé de matériel sophistiqué. Les gendarmes ont procédé à la saisie de 7 pelles et à la destruction de 19 motopompes, 10 concasseurs, 5 dispositifs de lavage, d’abris de fortune et d’une motocyclette.

Quelques jours plus tard, le vendredi 10 janvier, c’est dans la sous-préfecture d’Annepé, à Nyan, que les forces de l’ordre ont mené une opération similaire. Les gendarmes d’Adzopé ont détruit 13 concasseurs, 11 abris de fortune, 8 motopompes et 5 laveries. Ils ont également saisi six motopompes, deux pelles et deux pioches.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte de l’État contre l’orpaillage illégal, une activité qui dégrade l’environnement, favorise l’insécurité et nuit à l’économie nationale. En démantelant ces sites clandestins, les autorités visent à rétablir l’ordre et à protéger les ressources naturelles du pays.