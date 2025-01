En Côte d’Ivoire, un drame de la route s’est produit mardi matin sur l’axe Duékoué-Daloa, à hauteur du village de Ponan-Ouinlo. Une collision entre un autocar d’une compagnie de transport et un camion d’une coopérative a fait au moins 17 morts et plusieurs blessés. Suite à cet triste événement, le gouvernement à travers le ministère des transports, a réagi.

Le ministère des transports appelle à la vigilance après l’accident meurtrier sur l’axe Duékoué-Daloa en Côte d’Ivoire

Le ministre des Transports a exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, suite à l’accident meurtrier survenu mardi sur l’axe Duékoué-Daloa. Dans un communiqué signé par Oumar Sacko, Directeur général des Transports terrestres et de la circulation en Côte d’Ivoire, il a été ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Une équipe d’enquêteurs du Bureau d’Enquête et d’Analyse pour la Sécurité de l’Aviation Civile et des Transports Aériens (BEA) s’est rendue sur les lieux pour mener les investigations nécessaires. Et les premiers éléments de l’enquête devront permettre de comprendre les circonstances de cet accident tragique.

Un appel à la vigilance

Face à ce nouveau drame de la route, le ministère des Transports de Côte d’Ivoire a, à nouveau appelé les usagers à la plus grande vigilance. Il a rappelé que le respect du code de la route, l’entretien régulier des véhicules et une conduite responsable sont essentiels pour prévenir de tels accidents.