Les tendances de recherche sur Google en Côte d’Ivoire montrent bien que les Ivoiriens sont intéressés par Betclic, Coupe du monde, Qatar, ChatGPT, CAFOP 2024, Premier Bet et enfin, Facebook. Ces tendances en disent long sur les Ivoiriens à une époque où,ailleurs, les recherches sont plus axées sur l’autoformation.

1. Betclic : la folie des paris sportifs

Le mot-clé Betclic se hisse en tête des recherches effectuées par les internautes sur Google en Côte d’Ivoire. Cette plateforme de paris sportifs et de poker a enregistré une augmentation record de 1850 %, preuve de l’enthousiasme des jeunes Ivoiriens pour les jeux d’argent en ligne.

Betclic est vu par beaucoup d’Ivoiriens comme un moyen rapide de faire fortune. Ces derniers oublient simplement de pousser loin la réflexion, puisque l’entreprise française n’aurait pas distribué autant de gains si elle perdait plus qu’elle ne fait gagner. Les différentes statistiques liées aux paris sportifs montrent bien que les joueurs perdent plus d’argent qu’ils n’en gagnent, et pourtant Betclic semble avoir encore de beaux jours devant lui.

2. Coupe du monde : un engouement indétrônable

La Coupe du monde de la FIFA reste un événement phare pour les fans de football. Avec une hausse de 500 % dans les recherches, cet événement mondial continue de captiver l’attention des passionnés de sport. La Coupe du monde de la FIFA intéresse les habitants de la Côte d’Ivoire, puisque le football est de loin le plus populaire du pays.

Même si le basket-ball et les sports de combat tentent de se frayer un chemin, force est de constater que le football règne sans partage sur des générations d’Ivoiriens. La Coupe du monde de la FIFA étant un rendez-vous important, si ce n’est le plus important de ce sport, il est logique que les populations de ce pays fortement intéressées par le foot guettent les moindres informations sur la Coupe du monde.

3. Qatar : Une destination au cœur de l’actualité

Le mot-clé Qatar suscite lui aussi un intérêt croissant chez les Ivoiriens. Il faut reconnaitre que le pays de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani a su utiliser la Coupe du monde 2022 pour vendre sa destination aux Ivoiriens. Avec une augmentation de 400 % des recherches sur Google en Côte d’Ivoire, on peut dire sans se tromper que les Ivoiriens ont été sensibles à la proximité affichée par Tamim ben Hamad Al Thani avec Didier Drogba, légende vivante du football ivoirien.

L’ancien attaquant de Chelsea a, il y a quelques années, été candidat malheureux à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Dans les soutiens de Didier Drogba, on pouvait compter l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, qui lui aurait promis le stade de football démontable construit à Doha pour accueillir les matchs de Coupe du monde disputés en 2023 au Qatar.

En tant que pays organisateur de la Coupe du monde de FIFA 2022, le Qatar s’est véritablement fait remarquer par les Ivoiriens jusque-là intéressés par Dubaï, aux Émirats arabes unis, plaque tournante du tourisme mondial. Doha, capitale du Qatar, commence sérieusement à rivaliser avec la ville émirienne pour son potentiel touristique.

4. ChatGPT : L’intelligence artificielle en vogue

ChatGPT, le modèle de langage d’OpenAI, a révolutionné les discussions autour des technologies numériques. En Côte d’Ivoire, les recherches se font très souvent sur ce mot-clé,ChatGPT, avec une hausse de 2950 %. ChatGPT s’imposant comme une innovation majeure très recherchée en Côte d’Ivoire dans la catégorie des technologies IA.

Il est vrai que ChatGPT facilite la tâche à ses différents utilisateurs pour la facilité qu’il offre de trouver des réponses à toutes les questions. ChatGPT s’est aussi démarqué par son regroupement de plusieurs iA en son sein. Sur ChatGPT, il est possible de trouver les différentes IA spécialisées dans la création d’images, de codes pour site internet ou pour la génération de contenus impactants, y compris pour les réseaux sociaux. ChatGPT a aussi de beaux jours devant lui en Côte d’Ivoire pour toutes les innovations intégrées en son sein par OpenAI, la société qui l’édite.

5. CAFOP 2024 : L’éducation au centre des préoccupations

Le CAFOP 2024, organisme de formation des enseignants en Côte d’Ivoire, attire un grand nombre de recherches. Dès 2024, CAFOP est devenu pour beaucoup d’Ivoiriens diplômés un moyen rapide de trouver un emploi dans l’administration. Les dernières réformes du ministère de tutelle du CAFOP favorisent l’entrée en formation de jeunes Ivoiriens peu diplômés, destinés à devenir enseignants dans les écoles primaires. Le rôle du CAFOP dans le développement éducatif du pays explique cet intérêt.

6. Premier Bet : le succès des paris en ligne

Premier Bet, une autre plateforme de paris très prisée en Afrique, figure également parmi les requêtes les plus populaires en Côte d’Ivoire. Comme Betclic, Premier Bet montre bien la passion continue des habitants de la Côte d’Ivoire pour les jeux en ligne. Outre les personnes actives, plusieurs chômeurs investissent très souvent leurs moindres ressources financières dans les paris en ligne sur Premier Bet, espérant fructifier leurs gains.

Comme sur Betclic, le parieur est rarement gagnant dans sa relation avec Premier Bet. Le désespoir et un chômage galopant dans le pays favorisent la ruée des jeunes Ivoiriens vers les plates-formes de paris sportifs, qui, chaque année, enregistrent des gains records. Pour la seule année 2024 qui vient de s’écouler, 1561 milliards de FCFA de paris sportifs ont été enregistrés en Afrique, selon Bloomberg. Ce chiffre montre l’attrait des Ivoiriens, et plus largement des Africains, pour ce qu’ils perçoivent comme des gains faciles.

Si les autorités ivoiriennes et africaines n’accentuent pas les campagnes de sensibilisation, de prévention contre les jeux de hasard, ces chiffres déjà vertigineux pourraient accroître les années à venir, ce qui permettrait à Premier Bet et aux autres plateformes actives sur le continent de multiplier leurs profits.

7. Facebook : le réseau social intemporel

Malgré l’émergence de nouvelles plateformes, Facebook demeure une référence en Afrique et en Côte d’Ivoire. Il reste un moyen incontournable pour les Ivoiriens de s’informer et d’interagir en ligne avec leurs connaissances ou les influenceurs. Même si Facebook a des applications téléchargeables, plusieurs Ivoiriens, surtout à partir des ordinateurs, recherchent Facebook dans Google.

Récemment, l’application fondée par Mark Zuckerberg a changé de dénomination en devenant Meta. Et pourtant, les Africains, et notamment les Ivoiriens, continuent d’utiliser l’ancienne appellation Facebook sur Google pour y accéder. Cela s’explique par le fait que Facebook ramène à la page d’accueil quand Meta redirige vers les pages de paramétrage. Mais en dépit de la montée en puissance de plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, Facebook reste dans les habitudes des internautes de Côte d’Ivoire.

Conclusion

Ces mots-clés montrent une Côte d’Ivoire connectée et diversifiée dans ses intérêts, oscillant entre sport, technologie, moins dans l’éducation, mais plus dans le divertissement. YouTube aurait été la plate-forme la plus utilisée dans ce pays si les internautes étaient véritablement portés sur l’éducation et l’autoformation. Sur YouTube, on trouve des milliers de tutoriels pour apprendre de nouveaux métiers, puisque les différentes formations y sont régulièrement publiées par les cabinets ou les entreprises.