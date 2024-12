Le secteur industriel de la Côte d’Ivoire a connu une ascension fulgurante, selon les données en glissement annuel. Ce dernier a enregistré une augmentation de 6,1 % par rapport à l’année précédente, grâce au dynamisme du secteur extractif.

Ressources extractives : un pilier de croissance pour l’industrie ivoirienne

Le secteur extractif est en pleine croissance, avec une expansion de 20,6 %, propulsant l’industrie ivoirienne dans une dynamique positive marquée par une hausse globale de 6,1 % sur les huit premiers mois de l’année. Selon les chiffres de Sika Finance, les hydrocarbures (+48,1 %) et les minerais métalliques (+12,4 %) figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance. Les performances remarquables du pétrole brut (+90,9 %) et de l’or brut (+16,9 %) ont également contribué à ce dynamisme.

D’autres secteurs industriels ont soutenu cette progression, notamment la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau (+4,4 %) ainsi que les industries environnementales (+1,7 %). Cependant, le secteur manufacturier a enregistré un recul dans la fabrication de produits alimentaires (-5,2 %), contrebalancé par des avancées dans le traitement du caoutchouc et du plastique (+11,5 %) ainsi que dans le raffinage pétrolier et la cokéfaction (+8,5 %).

Par ailleurs, le gouvernement ivoirien ambitionne de doubler l’impact de l’industrie pour atteindre 1,5 point en 2025. En 2024, le secteur industriel devrait contribuer à hauteur de 0,6 point à la croissance économique nationale, soulignant ainsi son rôle crucial dans l’essor économique de la Côte d’Ivoire.