La Côte d’Ivoire, à travers ENI et Petroci, a lancé la deuxième phase de production du gisement pétrolier Baleine. Cette phase contribue au développement du secteur énergétique ivoirien.

ENI et Petroci : une avancée stratégique pour le secteur énergétique en Côte d’Ivoire

Située sur les blocs CI-101 et CI-802, la deuxième phase du gisement Baleine représente un levier important pour la croissance énergétique en Côte d’Ivoire. Grâce à cette phase, la production du gisement Baleine a connu une augmentation significative, atteignant 60 000 barils de pétrole brut par jour. En parallèle, la production de gaz naturel s’élève à 70 millions de pieds cubes par jour, renforçant l’approvisionnement énergétique du pays. Ce développement constitue un pilier essentiel pour la stabilité et la compétitivité du secteur de l’électricité ivoirien.

Pour atteindre l’objectif d’une production accrue de pétrole, cette deuxième phase s’appuie sur des infrastructures technologiques de pointe. Chaque structure joue un rôle clé dans le processus de production. Le FPSO Petrojarl Kong, une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, gère les opérations de traitement et de stockage du brut. Le FSO Yamoussoukro, une unité flottante dédiée au stockage et au transfert, assure l’exportation de la production. Quant au gaz naturel, il est acheminé vers les centrales thermiques via le réseau de gazoducs établi lors de la phase initiale.

Une vision pour une production de 150 000 barils par jour

La vision pétrolière de la Côte d’Ivoire s’élargit avec l’ambition de doubler la production quotidienne de barils de pétrole. Les dirigeants visent une production de 150 000 barils de pétrole brut par jour et 200 millions de pieds cubes de gaz naturel associé. Cet objectif sera atteint grâce à l’installation d’une troisième phase d’exploitation du gisement Baleine, actuellement en cours d’évaluation.

Ce développement confirme le rôle stratégique des ressources extractives dans la stratégie économique de la Côte d’Ivoire. En partenariat avec ENI, acteur majeur du secteur énergétique mondial, la Côte d’Ivoire poursuit son ambition de renforcer sa sécurité énergétique tout en transformant son secteur pétrolier et gazier en moteur de croissance durable.