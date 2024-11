En Côte d’Ivoire, les tensions sont montées d’un cran au lycée moderne de Duékoué cette semaine notamment vendredi dernier. Les élèves, excédés par le manque criant de tables-bancs, ont entamé une grève lundi 11 novembre. La situation a rapidement dégénéré, entraînant des affrontements avec les forces de l’ordre et perturbant ainsi l’ordre public.

Les activités paralysées au lycée moderne de Duékoué en Côte d’Ivoire, les élèves réclament de meilleures conditions d’étude

Les images de lycéens manifestant et de forces de l’ordre intervenant ont fait le tour des réseaux sociaux, témoignant de la colère et de la frustration des élèves de cet établissement de Côte d’Ivoire. Ces apprenants dénoncent des conditions d’études dégradées, avec un surpeuplement important dans les classes et un manque de matériel pédagogique.

Face aux manifestions des lycéens, la réponse des autorités a été rapide, mais musclée. Les forces de l’ordre ont été déployées pour disperser les manifestants, entraînant des scènes de chaos et de peur. Certains élèves ont été blessés lors des affrontements.

Le ministère de l’Éducation nationale a finalement cédé à la pression des élèves en annonçant une première livraison de tables-bancs. Cependant, cette mesure est loin de résoudre le problème de fond. Car le lycée compte plus de 5 200 élèves répartis dans seulement 43 classes, toute chose qui représente une moyenne de 120 élèves par classe, une situation totalement insoutenable.

Cette crise met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses écoles en Côte d’Ivoire. Le manque de moyens, l’insuffisance des infrastructures et le surpeuplement sont autant de défis qui entravent l’accès à une éducation de qualité pour les élèves.

Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir du lycée de Duékoué. Reste à savoir si es élèves vont accepter cette solution partielle ou maintenir la pression pour obtenir des réponses plus complètes et durables.