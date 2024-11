Notre première rencontre remonte à Johannesburg, lors de la toute première édition de The Voice Afrique Francophone. Je me souviens encore, comme si c’était hier, du moment où j’ai retourné mon fauteuil de coach à l’entente des notes vocale mélodieuses que tu émettais dans cette salle silencieuse, sans même savoir que tu venais de la Côte d’Ivoire et que cette expérience allait forger un lien entre nous, bien au delà de cette aventure télévisuelle.

A’salfo