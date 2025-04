L’État de la Côte d’Ivoire a décidé de soulager le secteur de l’élevage en l’exemptant de 7 à 15 %. Une exonération partielle visant à promouvoir le secteur de l’élevage et à diminuer les coûts de production. Ce faisant, le gouvernement compte assurer une autonomie alimentaire avec une couverture de plus de 65 % des besoins de consommation des populations en produits animaux et halieutiques d’ici 2026.

Côte d’Ivoire, allégement des droits de douane pour le pouvoir d’achat en protéines

Dans le but de permettre à la population d’avoir un meilleur accès aux protéines, la Côte d’Ivoire a mis en place une exonération douanière. Celle-ci consiste à réduire la taxe de douane sur les produits de 7 à 15 %. Une information révélée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui s’inscrit dans le cadre d’initiatives visant à soutenir le secteur de l’élevage et à maîtriser les coûts de production liés à l’alimentation animale.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : la BOA dans la cours des grands

Parallèlement, le gouvernement ambitionne de renforcer le pouvoir d’achat alimentaire local en couvrant 65 % des besoins de consommation des populations en produits animaux et halieutiques d’ici 2026, contre 26,7 % en 2019. Une réduction des importations qui contribuerait à la croissance de l’économie nationale.Ainsi, pour atteindre cet objectif, le ministre a annoncé la réfection des infrastructures de production, ainsi que le développement de la transformation et de la commercialisation. Pour ce faire, l’État de la Côte d’Ivoire a lancé plusieurs programmes de développement, tels que le Projet de modernisation du secteur avicole (PMSA) et le Projet d’installation des abattoirs de Côte d’Ivoire (PAVCI).

Cependant, la mise en œuvre de ces programmes permettrait de soulager la population, notamment les acteurs de la production animale, face aux dépenses qu’ils doivent supporter. De même, la réduction des importations d’intrants augmentera la production et rendra les aliments pour animaux plus accessibles.