La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique. L’Union européenne, en partenariat avec l’Allemagne, va co-financer la mise en place de formations spécialisées dans le domaine de l’énergie photovoltaïque au sein des établissements d’enseignement professionnel ivoiriens. Cette initiative, annoncée par l’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Matthias Veltin, lors d’une interview accordée Abidjan.net , s’inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale renforcée.

L’Union européenne s’engage à soutenir la formation professionnelle en Côte d’Ivoire

Les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne sont excellentes, a souligné l’ambassadeur Veltin. « Notre objectif prioritaire, c’est d’accompagner la CIV dans son développement selon les priorités de votre gouvernement », a-t-il déclaré. Ce nouveau projet de formation illustre parfaitement cette volonté de coopération. En développant les compétences dans le secteur de l’énergie renouvelable, la CIV pourra non seulement réduire sa dépendance aux énergies fossiles mais également créer de nouveaux emplois et stimuler son économie.

« J’ai assisté hier à un atelier de lancement avec le ministre de la Formation professionnelle. Il s’agit d’un programme pour élargir, avec un co-financement de l’union européenne, une activité introduite dans le dossier technique de la Côte d’Ivoire, les filières de formation dans le secteur de l’énergie photovoltaïque. Ce qui combine deux éléments prioritaires de la Côte d’Ivoire. Le premier élément est le développement de la production de l’énergie renouvelable et de l’autre côté, offrir à la jeunesse, des formations professionnelles dans des secteurs d’avenir », a expliqué Matthias Veltin.

Stabilité et développement, des enjeux clés

Au-delà de la coopération économique, l’Allemagne reste également préoccupée par la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire et dans la région du Sahel. « L’instabilité met en danger la stabilité économique, parce que sans stabilité il n’y a pas de progrès économique », a affirmé l’ambassadeur. C’est pourquoi l’Allemagne souhaite continuer à soutenir la Côte d’Ivoire dans ses efforts pour renforcer la sécurité et favoriser le développement durable.

En conclusion, ce nouveau partenariat entre l’Union européenne, l’Allemagne et la CIV marque une étape importante dans la transition énergétique du pays. En investissant dans la formation professionnelle, les partenaires souhaitent doter la Côte d’Ivoire des compétences nécessaires pour faire face aux défis du XXIe siècle et construire un avenir plus durable.