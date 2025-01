Le trafic aérien à l’aéroport d’Abidjan (ABJ) connaît une croissance spectaculaire. Entre 2020 et 2024, le nombre de voyageurs est passé de 935 130 à 2 535 451, soit une augmentation de 171,1 %. Cette impressionnante progression est la preuve de la reprise des activités économiques, surtout du secteur du tourisme en Côte d’Ivoire. Coné Dioman, directeur de Cabinet du ministre des Transports, Amadou Koné, lors d’une consultation nationale à Abidjan-Cocody, le 23 janvier 2025, a exposé toutes ces avancées.

Aéroport d’Abidjan – ABJ : Une connectivité renforcée pour les voyageurs

Photo de l’Aeroport d’Abidjan-abj

En 2024, le nombre de passagers à l’aéroport d’Abidjan (Abj) a enregistré une hausse de 8,7 % par rapport à 2023. Il a atteint les 2 535 451 voyageurs. L’aéroport est désormais connecté en vols directs réguliers à 26 villes africaines, 4 destinations asiatiques, une ville nord-américaine et deux villes européennes, desservies par 23 compagnies aériennes. Cette connectivité élargie fait de l’aéroport d’Abidjan (ABJ) une plaque tournante pour les voyageurs en Afrique de l’Ouest.

Air Côte d’Ivoire : des résultats prometteurs

La compagnie nationale Air Côte d’Ivoire joue un rôle clé dans cet essor. Depuis 2021, elle affiche un résultat d’exploitation positif et a clôturé l’année 2023 avec un bénéfice de 658 millions de FCFA. Pour 2025, la compagnie ambitionne de lancer des vols long-courriers vers Paris, ce qui va renforcer le rôle de l’aéroport comme hub stratégique.

Quelques difficultés malgré les perspectives heureuses

Malgré cette croissance, la Côte d’Ivoire ne représente encore que 1,04 % du trafic aérien africain et 6,81 % du trafic ouest-africain. Les autorités ivoiriennes soulignent l’importance de définir une politique nationale bien plus ambitieuse pour améliorer la compétitivité, la connectivité, et répondre aux attentes des voyageurs airant en Côte d’Ivoire, à Abj.

L’aéroport d’Abidjan, véritable moteur du tourisme en Côte d’Ivoire, continue de croître, mais des efforts restent nécessaires pour capitaliser sur cette dynamique et asseoir sa place sur la scène internationale.