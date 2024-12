Le secteur du coton et de l’anacarde en Côte d’Ivoire a désormais un nouveau dirigeant. Mamadou Berté a été officiellement nommé Directeur Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde lors du Conseil des ministres du jeudi 19 décembre 2024. Cette nomination vient confirmer une décision prise quelques mois plus tôt, lorsque M. Berté avait été désigné Directeur Général par intérim en juillet dernier.

Côte d’Ivoire : Mamadou Berté, un atout pour le développement

Après avoir assuré l’intérim pendant plusieurs mois, Mamadou Berté voit ainsi son mandat consolidé par le Président Alassane Ouattara. Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation au sein du Conseil du Coton et de l’Anacarde, suite au limogeage d’Adama Coulibaly, l’ancien Directeur Général, en juillet dernier.

Avant d’accéder à la tête de cette institution stratégique pour l’économie ivoirienne, Mamadou Berté occupait déjà des fonctions importantes au sein du Conseil du Coton et de l’Anacarde. Sa nomination à la direction générale est donc perçue comme une suite logique, compte tenu de sa connaissance approfondie des enjeux du secteur et de son expérience acquise au fil des années.

Le nouveau Directeur Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde hérite d’un secteur qui fait face à de nombreux défis. Il devra notamment s’attacher à améliorer la productivité des producteurs, à renforcer la qualité des produits ivoiriens sur les marchés internationaux et à développer de nouvelles filières de transformation.

La nomination de Mamadou Berté a été saluée par les acteurs du secteur, qui voient en lui l’homme de la situation pour relever les défis auxquels est confrontée la filière coton et anacarde. Le nouveau Directeur Général a, quant à lui, exprimé sa détermination à mettre en œuvre une politique ambitieuse pour le développement de ce secteur clé de l’économie de la Côte d’Ivoire.