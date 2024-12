À quelques mois de la fin de son second mandat constitutionnel, Patrice Talon a réaffirmé sa détermination à préserver les acquis de sa gouvernance et à ancrer durablement le Bénin sur la voie du développement. « Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible », a-t-il indiqué.

Patrice Talon : « le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible »

A quelques mois de la fin de son second mandant constitutionnel, le président Patrice Talon reste ferme et lance les jalons pour la préservation des acquis positifs de sa gouvernance. Pour le chef de l’Etat, le Bénin fait des prouesses et rien ne doit constituer un obstance à cet envol vers le développement. « Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible. Peu importe l’opinion et le souhait des nostalgiques en quête d’un retour à notre passé honteux. Fini, fini, l’usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d’illusion incompétents et malintentionnés », a-t-il déclaré devant les députés, le ton ferme et le visage fermé.

Son discours, marqué par un ton résolument engagé, s’est voulu un plaidoyer pour une gouvernance rigoureuse, orientée vers le progrès économique et social. Pour le chef de l’État, aucune entrave ne doit ralentir cet « envol vers le développement », qu’il considère comme le fruit des réformes courageuses entreprises durant ses deux mandats. « Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer », a-t-il martelé.

Selon Patrice Talon, la démocratie et la compétition politique au Bénin doivent désormais servir exclusivement le développement national. « Le Bénin est au-dessus de tout », a-t-il insisté, appelant les acteurs politiques à adopter une posture responsable et à placer l’intérêt du pays au cœur de leurs actions. « Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne serra concédé pour faire plaisir à qui que ce soit pour satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement », a-t-il déclaré.