Le gouvernement ivoirien a entendu les plaintes concernant le coût élevé des péages. Ainsi, une décision importante vient d’être prise. À partir du lundi 10 février 2025, les tarifs des péages d’Attinguié et de Singrobo en Côte d’Ivoire connaîtront une diminution. Cette mesure, annoncée par le Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier, entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer le quotidien des Ivoiriens.

Côte d’Ivoire: des tarifs réduits pour les véhicules légers et intermédiaires

Cette révision des tarifs concerne principalement les véhicules légers et intermédiaires. Les automobilistes circulant avec des véhicules légers ne paieront plus 1250 FCFA, mais 1000 FCFA. Une économie non négligeable pour les usagers réguliers. Pour les véhicules intermédiaires, le tarif passe de 2750 FCFA à 2500 FCFA.

« Cette mesure s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de lutter contre la cherté de la vie et d’offrir un cadre plus accessible aux usagers de la route », indique le communiqué du Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier.

Les poids lourds, autocars et véhicules à deux ou trois essieux ne sont pas concernés par cette baisse. Leurs tarifs restent inchangés, soit 3500 FCFA pour les véhicules à deux essieux et 5000 FCFA pour ceux à trois essieux et plus.

Un appel à la responsabilité des usagers

Les autorités ivoiriennes comptent sur la collaboration des usagers pour le respect de ces nouvelles dispositions. Elles rappellent également l’importance de préserver les infrastructures routières, qui sont mises à la disposition de tous.

Cette initiative du gouvernement ivoirien est un signal fort. Elle montre une volonté de prendre en compte les difficultés rencontrées par les citoyens. Reste à voir si cette baisse des tarifs de péage aura un impact significatif sur le coût de la vie en Côte d’Ivoire.