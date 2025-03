La Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire intensifie ses préparatifs pour l’élection présidentielle de 2025. Une étape cruciale se profile avec la convocation des partis politiques et des organisations de la société civile. L’objectif est clair : informer et impliquer ces acteurs dans la phase délicate du contentieux de la liste électorale.

Côte d’Ivoire : le contentieux électoral au cœur des discussions

La CEI de Côte d’Ivoire a officiellement convoqué les partis politiques et les organisations de la société civile pour une réunion d’information capitale. Cette rencontre, prévue le lundi 17 mars 2025, se tiendra au siège de l’institution à Abidjan, en Côte d’Ivoire. L’ordre du jour est centré sur la phase de contentieux de la liste électorale, une étape déterminante du processus électoral en Côte d’Ivoire.

L’objectif principal de cette réunion est de fournir aux acteurs concernés toutes les informations nécessaires sur cette phase cruciale. La CEI remettra également à chaque parti politique représenté la liste électorale provisoire 2024-2025 sur support numérique. Cette démarche vise à garantir la transparence du processus et à permettre aux différents acteurs d’exercer leur droit de regard sur le fichier électoral de la Côte d’Ivoire.

Afin de faciliter les échanges et d’assurer une représentation équilibrée, la CEI invite chaque entité concernée à désigner un (01) représentant pour prendre part à cette réunion. L’élaboration et la vérification de la liste électorale constituent une étape déterminante du processus électoral en Côte d’Ivoire. Cette phase de contentieux permet aux différentes parties prenantes de signaler d’éventuelles irrégularités et d’assurer que chaque électeur inscrit répond aux critères requis par la loi ivoirienne.

Un processus électoral sous haute surveillance

Avec l’approche de l’échéance présidentielle, l’attention est focalisée sur la CEI de Côte d’Ivoire et ses initiatives en faveur d’un processus électoral crédible. La transparence dans l’établissement de la liste électorale est un élément clé pour garantir la légitimité du futur scrutin et prévenir d’éventuelles contestations post-électorales à Abidjan.

La CEI, par cette initiative, démontre sa volonté de collaborer avec tous les acteurs impliqués. Cette démarche vise à instaurer un climat de confiance et à garantir un processus électoral équitable et transparent à Abidjan . La participation active des partis politiques et des organisations de la société civile est essentielle pour assurer la crédibilité du scrutin ivoirien.