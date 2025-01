Le terminal à conteneurs de Côte d’Ivoire vient de franchir une étape majeure en matière de sécurité. En effet, il a réussi l’exploit de passer 365 jours sans le moindre accident entraînant un arrêt de travail. Cette performance exceptionnelle témoigne de l’engagement de Côte d’Ivoire Terminal à offrir un environnement de travail sécurisé à tous ses employés.

Côte d’Ivoire Terminal: une politique de sécurité payante

Côte d’Ivoire Terminal a mis en place une politique de sécurité rigoureuse et proactive. Des campagnes de sensibilisation régulières ont été organisées pour inculquer à chaque employé les bonnes pratiques en matière de sécurité. Des formations spécifiques ont également permis de renforcer les connaissances de tous sur les risques potentiels liés à leurs activités.

L’entreprise a également investi dans des équipements de protection individuelle adaptés à chaque poste de travail. Le suivi quotidien des indicateurs de sécurité et l’évaluation régulière des risques ont permis d’identifier et de corriger rapidement les éventuelles défaillances.

« Ce record de 365 jours sans accidents avec arrêt de travail, témoigne de notre ambition de faire de Côte d’Ivoire Terminal une référence en matière de sécurité portuaire, non seulement en Côte d’Ivoire, mais également à l’échelle africaine. Pour nous, la sécurité de nos collaborateurs, clients et partenaires est une priorité absolue et nous sommes convaincus que cela représente un levier essentiel de notre performance », a déclaré Koen De Backker, directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

Cette performance exceptionnelle place Côte d’Ivoire Terminal comme un modèle dans le secteur portuaire. Elle démontre qu’il est possible de concilier productivité et sécurité, grâce à une politique volontariste et à l’engagement de tous les acteurs.

Ce succès est le fruit d’un travail collectif qui a permis de créer une véritable culture de la sécurité au sein de l’entreprise. Il encourage les autres acteurs du secteur à suivre cet exemple et à mettre en place des mesures similaires pour améliorer la sécurité sur leurs sites.