En Côte d’Ivoire, une découverte macabre a bouleversé le campus universitaire Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le samedi 12 octobre 2024.

Côte d’Ivoire : mystère autour d’un corps retrouvé pendu à Cocody

Le corps sans vie d’un homme, en état de décomposition avancé, a été retrouvé pendu à un arbre dans un secteur isolé situé entre l’université et le CHU. L’identité de la victime reste, pour l’heure, une énigme. Des investigations s’attachent à déterminer s’il s’agit d’un étudiant ou d’un individu extérieur au campus.

Selon faits, les premières constatations n’ont pas permis d’établir avec certitude la date ni les circonstances exactes du décès. Mais les forces de sécurité mentionnent que l’endroit où le corps a été découvert, étant peu fréquenté, il est difficile d’évaluer la durée pendant laquelle le corps est resté suspendu sans être signalé.

Pour ce faire, les autorités universitaires et la police ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur ce drame. Des analyses sont en cours pour identifier formellement la victime et déterminer les causes de son décès.

Par ailleurs, les enquêteurs envisagent toutes les pistes qu’il s’agirait d’un suicide, d’un accident ou d’un acte criminel. Aussi, il ne sera pas exclu non plus d’étudier d’éventuels liens avec des tensions internes à l’université ou des problèmes personnels de la victime.