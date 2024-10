Le Bénin renforce les capacités aériennes de ses forces armées. Le pays s’est équipé de cinq autogires sentinelles, acquis auprès d’AutoGyro GmbH, a appris AFRIQUE SUR 7.

Le Bénin renforce ses capacités aériennes avec l’acquisition d’autogires sentinelles haute performance

AutoGyro GmbH a livré cinq autogires sentinelles au Bénin. Il s’agit de trois Cavalon Sentinels et de deux Calidus Sentinels. Ils sont tous équipés d’un ensemble unique de systèmes et prêts à recevoir des caméras. Selon nos informations, un premier lot d’appareils est déjà envoyé à Cotonou pour renforcer la surveillance des frontières et aériennes dans les zones rurales et urbaines.

Le fabricant allemand assure également la formation des quatre premiers pilotes béninois qui ont déjà commencé à exploiter ces appareils. Le programme de formation, qui se poursuivra jusqu’en 2025, inclut des compétences avancées telles que les opérations de nuit et en montagne.

Selon Gerald Speich, patron d’AutoGyro GmbH, « les autogires Cavalon et Calidus Sentinels représentent le summum de l’intégration technologique, combinant des plateformes aériennes robustes et fiables avec des technologies de pointe en avionique ».

L’entreprise exprime sa fierté de voir ses appareils adoptés par le Bénin sur le long terme, offrant une solution efficace et économique pour répondre à ses besoins en matière de sécurisation des frontières.

Fiche technique des autogires

L’AutoGyro Sentinel, disponible en versions côte à côte (Cavalon) et tandem (Calidus), est un autogire haut de gamme propulsé par le dernier moteur Rotax 916 iS. Offrant une autonomie de 600 km et une vitesse maximale de 225 km/h, il est équipé d’un système de caméra avancé, d’un pilote automatique certifié et d’une avionique de pointe capable de fonctionner en conditions IFR. Ce modèle, désormais référencé dans le catalogue OTAN, répond aux exigences les plus élevées des missions de surveillance et de reconnaissance.

L’autogire, un aéronef unique en son genre, offre une solution intermédiaire entre l’hélicoptère et l’avion traditionnel. Sa capacité à voler lentement, voire à stationner en l’air, le rend idéal pour les missions de surveillance et d’observation. Plus sûr et plus écologique qu’un hélicoptère, l’autogire est une alternative économique pour de nombreuses applications, telles que les patrouilles frontalières, la surveillance routière ou la lutte contre les incendies.