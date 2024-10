C’est désormais officiel en Côte d’Ivoire. Après la dissolution des associations d’élèves et d’étudiants à caractère syndical entérinée par le Conseil national de sécurité (CNS), il y a quelques jours, le gouvernement vient de poser un acte fort. En effet, le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 30 octobre 2024, a adopté un décret qui sanctionne cette dissolution.

Le gouvernement met fin aux associations à caractère syndical des scolaires et étudiants en Côte d’Ivoire

Les associations d’élèves et d’étudiants à caractère syndical n’existent plus en Côte d’Ivoire. Un décret vient d’être adopté en conseil des ministres pour officialiser la dissolution. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, cette décision est justifiée par les dérives auxquelles ces associations s’adonnent dans l’exercice de leurs activités dans les différents campus.

« L’opération diligentée par les autorités universitaires en vue d’assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et de semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire », a fait savoir le ministre de la Communication.

Ainsi, en vue de préserver l’ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, « ce décret dissout toutes les associations d’élèves et étudiants à caractère syndical créées et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l’article 22 de l’ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile », a conclu Amadou Coulibaly.

Une décision toujours mal accueillie par certains étudiants qui se demandent désormais comment ils pourront faire entendre leurs voix et défendre leurs droits. Tout compte fait, le gouvernement devra trouver des alternatives pour permettre aux étudiants de s’organiser de manière légale et constructive.