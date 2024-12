En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont mis fin à l’activité d’un individu se faisant passer pour un agent de police. Il s’agit de F.O., qui prétendait être sergent à la Brigade de la Régulation et de la Circulation. Il a été interpellé par l’Unité Motocycliste d’Escorte et de Sécurité Routière (UMESR) lors d’un contrôle routier.

Un individu se faisant passer pour un policier interpellé en Côte d’Ivoire

L’homme, qui arborait les insignes et l’uniforme de la police nationale de Côte d’Ivoire, a été appréhendé suite à des soupçons légitimes émis par les agents de l’UMESR. Selon les informations de la direction générale de police nationale, le mis en cause a été placé en garde à vue et mis à la disposition du service des enquêtes générales de la préfecture de police d’Abidjan pour les besoins de l’enquête.

Cette arrestation met en lumière la nécessité de renforcer les contrôles d’identité des agents de police, afin de prévenir ce type d’usurpation et de protéger les citoyens. Les autorités appellent la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect.