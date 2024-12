Bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire sur le marché des titres publics de l’UMOA. Le pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara a mobilisé 68,69 milliards de FCFA, soit 104,7 millions d’euros, auprès des investisseurs du marché régional.

Une Côte d’Ivoire conquérante domine le marché régional

Moins d’une semaine après avoir réuni 208 milliards de FCFA de titres publics, la Côte d’Ivoire s’est de nouveau montrée conquérante. Sur le marché régional de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), elle a de nouveau mobilisé 68,69 milliards de FCFA dans un intervalle de quatre jours. Un exploit qui témoigne de la confiance des investisseurs envers le pays et ses dirigeants. En effet, il convient de souligner que 75,25 % des investissements recueillis proviennent de la Côte d’Ivoire, soit une somme de 52,38 milliards de FCFA.

Une attente non comblée pour la Côte d’Ivoire

Bien qu’elle ait pu mobiliser 68,69 milliards de FCFA, la Côte d’Ivoire n’a pas atteint ses objectifs. En effet, en émettant ces titres publics, elle visait un montant égal ou supérieur à 75 milliards FCFA. Ce résultat a été obtenu via deux émissions simultanées de BAT (Bons Assimilables du Trésor) à maturités de 182 et 364 jours, ainsi que trois émissions simultanées d’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) à maturités de 3, 5 et 7 ans. Les taux d’absorption et de couverture se sont respectivement établis à 89,98 % et 101,8 %.

Détails des fonds levés

En détail, les deux BAT à maturités de 182 et 364 jours ont permis de lever respectivement 16 milliards et 6,7 milliards de FCFA. Les taux marginaux étaient de 6,5 % et 6,8 %, tandis que les taux de rendement moyen pondéré se sont établis à 6,57 % et 7,28 %.

Pour les OAT, ce sont 0,6 milliard, 33,7 milliards et 11,68 milliards de FCFA qui ont été admis pour les maturités respectives de 3, 5 et 7 ans. Il convient de noter que cela s’accompagne de prix marginaux ressortis à 9 501, 9 300 et 9 216 FCFA. Les taux de rendement moyen pondéré ont été de 7,6 %, 7,62 % et 6,62 %.