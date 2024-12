Le gouvernement béninois vient d’adopter une nouvelle stratégie nationale pour développer le commerce électronique. Ce plan d’action, qui s’étendra jusqu’en 2029, vise à faire du Bénin un acteur majeur du numérique en Afrique de l’Ouest. L’objectif est clair : transformer le commerce en ligne en un moteur de croissance économique et d’inclusion sociale.

Commerce électronique au Bénin : un levier pour l’économie béninoise

Cette stratégie, élaborée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, repose sur deux piliers principaux. Le premier concerne l’amélioration de l’environnement réglementaire et institutionnel du commerce électronique. Il s’agit de mettre en place un cadre juridique favorable, de renforcer les capacités des acteurs et de développer les infrastructures numériques. Le second pilier est axé sur la promotion de la culture du numérique auprès des consommateurs et des entreprises.

L’adoption de cette stratégie marque une étape importante dans la transformation numérique du Bénin. Elle devrait permettre de stimuler la création d’emplois, notamment pour les jeunes, les femmes et les populations vulnérables. En facilitant les échanges commerciaux en ligne, cette initiative contribuera également à renforcer la compétitivité des entreprises béninoises sur les marchés nationaux et internationaux.

Les impacts de cette stratégie seront ressentis dans tous les secteurs de l’économie, de l’agriculture à l’industrie en passant par les services. Le développement du commerce électronique devrait notamment favoriser l’émergence de nouvelles entreprises, l’amélioration de la logistique et la modernisation des administrations.