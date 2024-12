Un accident tragique s’est produit ce jeudi à Abidjan en Côte d’Ivoire, faisant un mort et 16 blessés. Un bus, reliant Cocody à la gare Sud du Plateau, a chuté dans une excavation profonde d’environ 14 mètres sur le chantier de la future Tour de la Nation.

Accident mortel en Côte d’Ivoire : un autobus fait un mort et 16 blessés

Selon les premiers éléments de l’enquête, le bus aurait tenté d’éviter un véhicule qui aurait grillé un feu rouge. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle et serait tombé dans le trou béant. Les secours ont rapidement été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Les blessés ont été transportés d’urgence vers les centres hospitaliers les plus proches. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel en Côte d’Ivoire.

Le ministre des Transports, Djoman Coné, s’est rendu sur les lieux du drame et a appelé les conducteurs à la plus grande prudence, notamment en cette période de fêtes. Il a également rappelé l’importance de respecter le code de la route.

À noter que le directeur de la société de transport en question a rassuré que sa structure prendrait en charge les frais médicaux des blessés. Cet accident met en lumière les risques liés aux travaux en cours dans la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Les autorités compétentes sont appelées à renforcer les mesures de sécurité sur les chantiers afin d’éviter de nouvelles tragédies, surtout en ces périodes de fin d’année.