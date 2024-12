La Côte d’Ivoire a bénéficié d’un accord de prêt de 52,476 milliards de FCFA de la part de l’Agence Française de Développement (AFD). Signée depuis le 11 octobre 2024, cette convention a été ratifiée le jeudi 19 décembre 2024 à l’occasion du Conseil des ministres. Ladite somme est destinée au financement du projet d’appui à l’opérationnalisation du Guichet Unique de Développement des Entreprises (GUDE-PME).

Ratification de l’accord : un nouveau levier de développement pour la Côte d’Ivoire

Bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire en général, et en particulier pour ses entreprises. Dans la quête de financement pour son opérationnalisation, le Guichet Unique de Développement des Entreprises (GUDE-PME) reçoit un coup de pouce majeur. Avec la ratification de l’accord avec l’Agence Française de Développement par le gouvernement, la structure étatique devrait entrer en possession de 80 000 000 d’euros, soit 52,476 milliards de FCFA. Un appui financier qui devrait insuffler une nouvelle dynamique à l’institution, lui permettant de continuer à répondre aux attentes de ses clients et partenaires.

Objectif de ce projet de financement

À l’issue du Conseil des ministres qui a vu la ratification de cette convention avec l’Agence Française de Développement, Amadou Coulibaly s’est confié aux médias. Porte-parole du gouvernement de Côte d’Ivoire et ministre de la Communication, il a expliqué le bien-fondé de ce projet de financement.

« Ce projet vise à promouvoir une croissance économique équitable, inclusive et durable. Et ce, en créant un environnement favorable à l’épanouissement des entreprises nationales. Ceci, avec la simplification des conditions d’accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Il y a également le renforcement des investissements, de façon à consolider la productivité et à densifier la création d’emplois », a déclaré Amadou Coulibaly.

Rôle du Guichet Unique de Développement des Entreprises (GUDE-PME)

Le Guichet Unique de Développement des Entreprises (GUDE-PME) est considéré comme la porte d’entrée des entreprises. Il est destiné à soutenir la croissance durable, favoriser la compétitivité de l’économie, développer l’emploi, encourager l’innovation et accélérer le développement. En somme, son existence vise à offrir toutes les chances aux entreprises nationales d’accéder à la conquête des marchés extérieurs, en facilitant leur accès au financement ainsi qu’à l’obtention de garanties.