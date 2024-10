En Côte d’Ivoire, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a mis en lumière l’ampleur d’un phénomène qui sevit dans plusieurs localités du pays. Il s’agit des prêts en ligne. Ainsi, à l’issue des enquêtes, plusieurs responsables de cette activité illégale ont été arrêtés.



Côte d’Ivoire : plusieurs individus arrêtés pour des prêts en ligne



Suite à 492 plaintes, la PLCC, en collaboration avec le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN), a démantelé un vaste réseau de prêts usuraires en ligne opérant sous des noms tels que « OZZYMONEY« , « CASHARROW« , et « CRÉDIT CORNET« .



Selon le mode opératoire, ces plateformes utilisaient des techniques de marketing agressives sur les réseaux sociaux pour attirer des clients désespérés. Une fois le prêt contracté, les emprunteurs se retrouvaient confrontés à des taux d’intérêt qui augmentaient de manière exponentielle, ainsi qu’à des harcèlements incessants de la part des prêteurs.

D’après des sources sécuritaires, ces derniers n’hésitaient pas à menacer les emprunteurs et leur entourage pour obtenir le remboursement. Les individus à l’origine de ces pratiques ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits et décrit en détail leur mode opératoire.

Pour rappel, il faut noter que le cerveau de l’opération avait mis en place une organisation structurée, avec des équipes dédiées au marketing, à la gestion des prêts et au recouvrement. Des enquêtes sont ouvertes pour mieux connaître les différentes stratégies de ces individus.

En réalité, les prêts en ligne sont considérés comme des activités illégales et plongent plusieurs victimes dans un cycle de dettes insurmontables.